バイエルン伊藤洋輝の復帰が接近、CBのポジション争いに現地注目ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝は中足骨骨折からの復帰に近づいている。新天地デビューに向けて、現地メディアは伊藤と韓国代表DFキム・ミンジェとのポジション争いの行方に関心を向けている。25歳の伊藤は今夏にドイツ1部シュツットガルトからバイエルンへと移籍したが、7月のプレシーズンマッチで中足骨を骨折。無念の長期離脱を強いられ、バイ