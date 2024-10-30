Michelle Nichols[国連 ２９日 ロイター] - 米国のリンダ・トーマスグリーンフィールド国連大使は２９日に開かれた国連安全保障理事会で、イスラエルはパレスチナ自治区ガザの「壊滅的な人道危機」に対応していないと指摘し、イスラエルに対し直ちに言動を一致させるよう要請した。米国は今月１３日付の書簡でイスラエルに対しガザ地区の人道状況の改善に向けた措置を３０日以内に講じるよう要請し、措置が講じられない場合は