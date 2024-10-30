グループリビングで“そこそこ健康な一人暮らし”の高齢者たちと共同生活をする小森祥子さん。17畳一間の自室にはお気に入りのモノがいっぱいだ（筆者撮影）これから人は100年生きるという。しかし、お金や孤独、健康不安がなく老後を迎えられる人はどれくらいいるだろう。年を取ることが怖いーー。多くの人が漠然とした不安を抱く中、老後の人生こそ謳歌している人もいる。その元気は、気力は、生きがいは、いったいどのようにし