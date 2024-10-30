文章が子どもっぽく見えてしまう理由の一つに、「書き言葉」の中に「話し言葉」が紛れていることがあります。国立国語研究所の教授が「雑な文章」を「ていねいな文章」へ書き換える方法をbefore→after形式で教える『ていねいな文章大全』から、カジュアルな接続詞をフォーマルな接続詞に言い換える方法を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・今野良介）接続詞は目立つので注意品詞によっては、話し言葉と書き言葉の違いが明確な