30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比250円高の3万9220円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8903.68円に対しては316.32円高。出来高は1万214枚だった。 TOPIX先物期近は2700.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIX現物終値比18.48ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39220+250 10214 日経2