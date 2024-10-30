北海道江別市の公園で大学生長谷知哉さん（２０）が２６日に全裸で倒れているのが発見され、死亡が確認された事件が２９日、急展開した。道警は、集団で暴行して死亡させたなどとして、傷害と傷害致死の疑いで、１７〜２０歳の男女４人を逮捕した。傷害容疑で逮捕されたのは江別市の大学生八木原亜麻容疑者（２０）。傷害致死容疑で逮捕されたのは同市の大学生川村葉音容疑者（２０）、自称・男子高校生（１８）、アルバイトの