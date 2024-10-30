Kenrick CaiDeborah Mary Sophia［２９日ロイター］ - 米グーグルの持ち株会社アルファベットが２９日発表した第３・四半期決算（７─９月期）は、売上高・利益とも市場予想を上回った。デジタル広告事業の着実な成長と、人工知能（ＡＩ）にけん引されたクラウド事業の３５％増収が寄与した。株価は時間外取引で６％近く上昇。クラウド大手のアマゾン・ドット・コムとマイクロソフトも約１％上昇した。スンダー・ピチャイ最高