秋篠宮家でお一人だけ午前中に挨拶をされた佳子さま。上皇職の発表したスケジュールには愛子さまのお名前はなかった ／（C）JMPA 女性自身

祝賀でお一人だけ「別行動」を選択した佳子さま 紀子さまは屈辱か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 美智子さまのお誕生日に際した皇族のご挨拶について「女性自身」が報じた
  • 佳子さまは、秋篠宮ご夫妻と悠仁さまとは別の時間帯にご挨拶されたという
  • 佳子さまの「別行動」は、紀子さまにとって屈辱だっただろうと宮内庁関係者
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