広島・田中広輔内野手（35）が29日、マツダスタジアムで自主練習を行い、12年目を迎える来季は不退転の決意で臨む覚悟を示した。今季は66試合出場で、うち先発は17試合。打率・156で、9月下旬に出場選手登録抹消となったベテランは「もうひと踏ん張りするか、そのまま終わるのかは僕次第」と来季へ危機感をにじませ、再起を期した。田中が発した言葉の節々から、危機感が感じられた。来季は不退転の決意で臨み、1軍定着、出場