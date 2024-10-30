中国の有人宇宙船「神舟19号」有人飛行ミッション記者会見が29日午前、酒泉衛星発射センターで開かれた。スポークスマンは、「神舟19号の乗組員は飛行期間中、計画の『宇宙探査』というテーマを中心に、宇宙生命科学、微小重力基礎物理、宇宙材料科学、宇宙医学、宇宙新技術などの分野を網羅し、微小重力条件下で成長するタンパク質結晶の構造解析やソフトマターの非平衡ダイナミクスなど86件の宇宙科学研究・技術試験を実施する。