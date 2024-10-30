ライトアップされた宮ケ瀬ダムから水が豪快に流れ下るナイト放流＝県立あいかわ公園夜間にライトアップされたダムから大量の水が流れ下る「第６回宮ケ瀬ダムナイト放流」が２６日夜、宮ケ瀬ダム下流側の広場（神奈川県愛川町半原）で行われ、１２００人がダイナミックな光景を楽しんだ。相模川水系広域ダム管理事務所などの協力で町が主催した。８月に参加者を公募したところ、宮城県や沖縄県など２３都府県から定員を大幅に上