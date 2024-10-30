NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2781.10（+25.20+0.91%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米大統領選の不透明感などを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数の減少を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS