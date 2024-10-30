ペット保険のアニコム損害保険が29日、「犬の名前ランキング2024」を発表した。1位は4年連続で「ムギ」。昨年10月から今年9月まで同社のペット保険「どうぶつ健保」を新規契約した約13万6000匹のうち、1255匹だった。2位は前年同様「ココ」で913匹。ドジャースの大谷翔平の愛犬にちなんだ「デコピン」は3匹おり、1648位。「ショウヘイ」は15匹で548位だった。