◇第49回社会人野球日本選手権第1日・1回戦マツゲン箕島硬式野球部0―6NTT東日本（2024年10月29日京セラD）マツゲン箕島硬式野球部は、全日本クラブ選手権を制して4年ぶりの出場も、計5投手が12安打6失点と崩れて初戦敗退となった。先発の奥田は4回1/3を7安打5失点。「実力不足を痛感した。申し訳ないです」と悔やんだ。花園大から加入した新人右腕で、大舞台で自己最速を2キロ更新する152キロを計測。「制球力を上げ