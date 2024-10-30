卓球で日本女子の躍進が続く中、タイトルを逃した中国の首脳陣が異例の釈明を行い、物議を醸している。ＷＴＴチャンピオンズ・モンペリエ女子シングルス決勝では、大藤沙月（ミキハウス）が張本美和（木下グループ）を下し、初優勝を果たした。中国勢は世界ランキング１位の孫穎莎やパリ五輪シングルス覇者の陳夢らトップこそ不在だったが、世界ランク上位の強豪が出場。しかし、決勝に進めなかった。同大会は男子もフェリッ