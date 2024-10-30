［２９日ロイター］ - 国連世界食糧計画（ＷＦＰ）は２９日、パレスチナ自治区ガザの人道危機が悪化する可能性があると警告し、飢餓を回避するため即時行動を起こすよう呼びかけた。国際監視団体からは、イスラエルによる軍事作戦が人道支援へのアクセスを妨げ、ガザ地区全体が飢餓の危険にさらされているとの指摘が上がっている。ＷＦＰは、エジプトとヨルダンに１００万人を４カ月間養える約９万４０００トンの食糧を備蓄