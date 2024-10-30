[10.29 セリエA第10節](ジュゼッペ・メアッツァ)※28:45開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 22 エメルソンDF 28 マリック・ティアウDF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチDF 42 フィリッポ・テラッチャーノMF 8 ルベン・ロフタス・チークMF 29 ユスフ・フォファナMF 80 ユヌス・ムサFW 7 アルバロ・モラタFW 17 ノア・オカフォーFW 21 サムエル・チュクウェゼ控えGK 57 マルコ・スポルティエッロGK 96 L.
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