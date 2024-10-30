【モデルプレス＝2024/10/30】人気YouTuber・平成フラミンゴがパーソナリティを務めるニッポン放送ラジオ「平成フラミンゴのオールナイトニッポン0（ZERO）」が、11月5日27時〜28時30分に放送されることが決定。「オールナイトニッポン0」を担当するのは今回が初となる。【写真】平フラNICO、美ウエストチラ見せ私服ショット◆平成フラミンゴ「オールナイトニッポン0」初パーソナリティに決定毎週火曜日はあのがパーソナリティを担