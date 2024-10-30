【モデルプレス＝2024/10/30】Snow Manの渡辺翔太とSixTONESの森本慎太郎が29日、帝国劇場にて開催された舞台「DREAM BOYS」の千穐楽を迎え、大千穐楽記念カーテンコール・記者会見に登壇。サプライズゲストとして駆けつけたKAT-TUNの亀梨和也の“モノマネ”を披露する一幕があった。【写真】亀梨和也から渡辺翔太＆森本慎太郎へのプレゼント◆渡辺翔太＆森本慎太郎、亀梨和也のマネ披露同日は、2004年から2012年まで同作で主演し