Travis Japanの松田元太（25）が、11月1日から放送されるシャンプーブランド「h＆s」の新CMに出演することが29日、分かった。大量の泡を頭にのせたキャラクター「DJシャンプー」に扮（ふん）し、ラジオ番組の中でリスナーの頭皮悩みに答えるストーリー。松田にとって初の単独CM。「ちょっと前に『CMがありますドッキリ』をかけられて…。今回も『ドッキリなんだろうな』って思ってちょっとへこんでいたら“ガチ”でした（笑い）」