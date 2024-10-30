INEOSのジム・ラトクリフ会長がマンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーとなって以来、プレミアリーグの名門は選手の補強をはじめ様々な話題を提供してきた。直近でも、サー・アレックス・ファーガソン氏のアンバサダー解任が電撃的に発表されたが、今度はエリック・テン・ハーグ監督のシーズン途中解任が発表され、後任候補の人選に様々な憶測が呼んでいる。テン・ハーグの解任後、ルート・ファン・ニステルローイが暫定監督