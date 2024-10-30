Laurie Chen［北京２９日ロイター］ - フィンランドのストゥブ大統領は２９日、訪問先の中国で習近平国家主席と会談し、北朝鮮とロシアの行動は緊張を高める挑発行為だと述べた。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）と欧州連合（ＥＵ）を代表してメッセージを伝えた。ストゥブ大統領は記者団に対し、「北朝鮮の現在の行動は、武器輸出やロシアへの部隊派遣という面で、エスカレーションであり挑発であるということを習主席に伝え