30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比210円高の3万9180円と急伸。日経平均株価の現物終値3万8903.68円に対しては276.32円高。出来高は8964枚となっている。 TOPIX先物期近は2700ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.98ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39180