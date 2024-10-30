■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4598) デルタフライ 東証グロース (3778) さくらネット 東証プライム (4816) 東映アニメ 東証スタンダード (4664) ＲＳＣ 東証スタンダード (3562) Ｎｏ．１ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9432) ＮＴＴ 東証プライム (9401) ＴＢＳＨＤ