【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「“反骨精神”や“野望”、僕らの“情熱”や“挑戦的”な意志が込められた今までのPSYCHIC FEVERには無いイケイケな楽曲に仕上がりました!」(PSYCHIC FEVER) PSYCHIC FEVERが、新曲「TALK TO ME NICE feat. TAMP」を11月4日18時(日本時間)に配信リリースする。 「TALK TO ME NICE feat. TAMP」は、5月から開催された『PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 “HEAT”』で初披露し