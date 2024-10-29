中国元代の壁画「朝元図」、パリのユネスコ本部で公開24日、永楽宮壁画「朝元図」のレプリカの一部。（パリ＝新華社配信）【新華社太原10月29日】フランス・パリの国連教育科学文化機関（ユネスコ）本部でこのほど、中国絵画芸術の傑作とされる永楽宮壁画「朝元図」を2分の1スケールで復元したレプリカが公開された。来場者は手描きで復元された伝統壁画を間近で鑑賞し、中国文化の奥深さを味わった。山西省永楽宮壁画保護研究