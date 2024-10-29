宮城県警察本部映画の場面をスクリーンショットしてせりふや展開を添えた「ネタバレサイト」を公開したとして、宮城県警は29日、著作権法違反容疑で、会社役員竹内渉容疑者（38）＝東京都渋谷区＝ら男3人を逮捕した。登米署によると、公開されたのは「ゴジラ―1.0（マイナスワン）」「劇場版ハイキュー！！」などの3作。竹内容疑者が経営する会社の社員平田修一容疑者（33）＝同新宿区＝と、同じくアルバイト馬場里比人容疑者