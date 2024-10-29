地方自治や社会福祉など様々な分野で功績のあった人を称える群馬県功労者表彰が２９日県庁で行われ、山本知事から受賞者３０人に表彰状が贈られました。 群馬県功労者表彰は、１９９５年度から実施されているもので、地方自治や社会福祉などの分野で功績のあった人を表彰しています。今年度は３０人が１９の分野で受賞し、山本知事から一人ひとりに表彰状が贈られました。 このうち、群馬県納税貯蓄組合連合会の副会長を務める小