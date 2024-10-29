Image: Amazon.co.jp この記事は2024年9月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。GaNPrimeの驚異的なパワーに刮目せよ。いまや身の周りは、リチウムイオン充電池を内蔵したガジェットだらけ。しかも、大容量化の流れは着実に進んでいるため、充電管理に相応の手間を取られてしまうのです。高性能