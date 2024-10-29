コンバース(CONVERSE)から、2024年秋冬に向けた新作ユニセックススニーカー「ウエポン スエード OX(WEAPON SUEDE OX)」が登場。2024年10月より発売される。コンバースのバスケットボールシューズ「ウエポン」新作1986年にバスケットボールシューズとして誕生した「ウエポン」。くるぶしを包み込むY字型サポートカッティングシステム“Y-BAR”や、“シェブロン&スター”のマークなど、スポーティーかつレトロな見た目が特徴的だ