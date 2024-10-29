「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ソフトバンク１−４ＤｅＮＡ」（２９日、みずほペイペイドーム）２連勝中だったソフトバンクが初黒星を喫し、２０１８年の第３戦から続いていた日本シリーズの連勝記録が「１４」でストップした。また、１０月は９試合目で初黒星ともなった。ソフトバンクは初回、先発のスチュワートが二塁打と犠打の１死三塁から、牧の遊ゴロ間に先制を許すと、同点の五回には２番手の大津が桑原に勝ち越し