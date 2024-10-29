■SMBC日本シリーズ2024・第3戦ソフトバンク 1−4 DeNA（29日・みずほPayPayドーム）DeNAは日本シリーズ第3戦でソフトバンクに勝利し連敗ストップ。1998年以来、26年ぶりの日本一へ向け敵地で1勝を掴んだ。試合は1ー1の同点で迎えた5回表、桑原将志（31）のソロ本塁打で勝ち越し。さらに筒香嘉智（32）の犠飛、戸柱恭孝（34）の適時二塁打でリードを広げた。投げては先発・東克樹（28）が7回1失点（自責1）と走者を背負いながら