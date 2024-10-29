俳優ユ・ヨンソクとチェ・スビンの意味深な雰囲気が注目を集めた。MBC新金土ドラマ「ただいまおかけになった電話は」（演出：パク・サンウ、ウィ・ドゥクギュ、脚本：キム・ジウン）は本日（29日）、メインポスター2種を公開した。「ただいまおかけになった電話は」は、政略結婚3年目でお互いに会話もなく暮らしていた仮面夫婦に、誘拐犯から脅迫電話がかかってくることから始まる熱いロマンスを描く。韓国のウェブ漫画アプリ「Kak