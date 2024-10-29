エビ湖湿地を舞う渡り鳥の群れ中国新疆ウイグル自治区【新華社精河10月29日】中国新疆ウイグル自治区の艾比（エビ）湖湿地国家級自然保護区では10月中旬、渡り鳥が次々と飛来し、伸び伸びと飛び回っていた。保護区には現在、鳥類260種を含む327種の動物が生息。うち49種は国家重点保護動物に指定されている。同湿地は国家生態安全区で、新疆ウイグル自治区の重要な生態バリアでもあり、野生動物の重要な繁殖地や越冬地、渡