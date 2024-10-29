ピーチ・アビエーションは、国内線および国際線に「弾丸往復運賃」を設定した。設定路線は、東京/羽田・成田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡発着の、国内線14路線と国際線5路線で、11月5日以降の平日に設定している。設定曜日と期間は、路線によって異なる。路線別の最大滞在可能時間と往復運賃は以下の通り。いずれも発券手数料、空港施設使用料、座席指定料金などは別途必要となる。往復ともに当該運賃での空席がある場合のみ利