Image: Christopher Thomas, Tabea Lilian Marx et al./ MPI f. Multidisciplinary Sciences 体の中で起こっていることはまだまだ未知。科学の進歩は面白いものです。私たち人間は不思議なことがいっぱいで、科学はそれを少しずつ明かしてくれる存在です。妊娠して、赤ちゃんがどのように育ち生まれるかについても、知識の隙間がたくさん存在します。今回、自然科学の研究所、マックス・プラ