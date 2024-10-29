北海道苫小牧市の岩倉博文市長は29日の臨時記者会見で、自身が申し出た退職期日について審議する市議会臨時会を11月5日に開くと発表した。市選挙管理委員会は29日、岩倉市長の退職に伴う市長選の日程を12月1日告示、同8日投開票と決めた。臨時記者会見に臨む岩倉博文市長=2024年10月29日午前11時2分、北海道苫小牧市役所、松本英仁撮影臨時会には、約8720万円の市長選経費など総額約9350万円の一般会計補正予算案も上程する。