帝国ホテル 大阪にて、「英国フェア 2024」が2024年11月1日(金)から2025年1月10日(金)まで開催される。英国の味や文化を体験「英国フェア」「英国フェア」では、英国で親しまれている料理やドリンク、アフタヌーンティーを提供している。今回の開催は、駐日英国大使館のレシピをもとにした料理が楽しめる「英国アフタヌーンティー」と、アフターヌーンティー付き宿泊プランを用意。レストランでは英国ゆかりのメニューが登場し、英