アイドルグループ・アンジュルムの川村文乃（２５）が２９日、都内で１１月１２日発売の写真集「ｐｅｒｍａｎｅｎｔｇｉｒｌ」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。１１月２８日の日本武道館での卒業コンサートをもって芸能界を引退する川村のラスト写真集は、本人の希望で故郷・高知で撮影された。お気に入りのカットは、幼少期に訪れて以来の柏島で浮輪に乗り、海に浮かんでいるシーンとし、「海の透明度がすご