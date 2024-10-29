〝グラビア界の超新星〟榎原依那がこのほど、都内で新作写真集「Inaism」（講談社）の発売記念会見を行った。大阪出身らしいお笑い適性の高さを垣間見せた。 【写真】榎原依那の大胆カットにドキッとします！ 今年２月末にグラビアデビューを果たすと、初表紙を飾った写真誌「フライデー」が売り切れ続出で話題を集めた榎原依那。異例のスピードで初写真集、さらに台湾への海外ロケを敢行。初