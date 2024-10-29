餃子の王将は11月1日から、青森県産ニンニクと国産生姜がガツンと効いた、野菜たっぷりのタンメン「ニンニク生姜タンメン」を販売する。価格は825円（税込み）。「ニンニク生姜タンメン」には、キャベツや白菜、ニンジンなどの新鮮野菜をたっぷり10種類使用。野菜の旨味が溶け込んだシャンタンベースのコク旨スープに、青森県産ニンニクと国産生姜の風味がガツンと効く、食欲をそそる一杯に仕上げた。電子レンジ対応容器で持ち帰り