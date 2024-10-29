◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第３戦ソフトバンク―ＤｅＮＡ（２９日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンク・前田純投手が４番手として日本シリーズ初登板のマウンドに上がった。２点を追う６回にマウンドへ。先頭・森敬には２球連続でサイン間違いとみられる場面があったが、空振り三振に仕留め、前の打席で左翼へソロ本塁打を放っている桑原を遊ゴロ、梶原を中飛と、３者凡退に斬った。２０２２年育成ドラフト１０