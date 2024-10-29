NHK大阪放送局は11月2、3日に、大阪市の同局で「BK大感謝祭2024」を開催する。今年は連続テレビ小説「おむすび」と「防災」を中心に、同局1階のアトリウムでさまざまなイベント、展示、ワークショップを行うほか、2025年に30年の節目を迎え、ドラマでも描かれる阪神・淡路大震災に関連した防災ショーや映像展示を行う。2日午後1時からは「『おむすび』の魅力、ギュギュっとトークショー」と題し、橋本環奈演じるヒロイン米田結の幼