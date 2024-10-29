（資料写真）２９日午後３時５分ごろ、横浜市南区永田みなみ台のＵＲ都市機構南永田団地１０号棟（鉄筋コンクリート１４階）２階、会社員の男性（６５）方から煙が出ていると１１９番通報があった。居室の一部を焼き、男性の妻（６８）が病院に搬送された。南署によると、男性は出火当時、外出していたという。