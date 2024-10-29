ラッパーのスヌープ・ドッグは、マリファナでハイになりすぎるのを止めるためにスタッフを雇っているそうだ。マリファナ擁護発言で知られるスヌープだが、喫煙セッションには注意を払うようにしており、人々がマリファナを摂取しすぎた際に、すぐに介入できるように監視員を置いているという。 【写真】スヌープ・ドッグと娘のコリ・ブローダス 『ウォッチ・ホワット・ハプンズ・ライブ』に出