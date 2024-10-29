神戸市で開かれた兵庫県知事選の立候補予定者による公開討論会。左から大沢芳清氏、稲村和美氏、清水貴之氏、斎藤元彦氏＝29日夜斎藤元彦前兵庫県知事の失職に伴う知事選（11月17日投開票）の立候補予定者による公開討論会が29日、神戸市で開かれた。出馬表明している7人のうち、斎藤氏、元尼崎市長稲村和美氏、日本維新の会を離党した元アナウンサー清水貴之氏、医師の大沢芳清氏の4人が出席。斎藤氏の疑惑告発文書問題への対応