アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）の２０２３年の年間表彰式が１０月２９日、韓国のソウルで開かれ、Ｕ―２３日本代表を率いてＵ―２３アジア杯（ドーハ）優勝とパリ五輪出場権を獲得し、パリ五輪では８強入りした大岩剛氏が、男子最優秀監督に選ばれた。大岩氏は、１８年、鹿島監督時代のアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）制覇以来、２度目の受賞。日本人の受賞は２２年の日本代表・森保一監督以来となった。表彰式では田