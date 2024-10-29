JR東海が10月29日、2024年度の中間決算を発表し、最終利益は前年度の同時期と比べて20％近く増えました。JR東海の2024年4月から9月までの連結決算は、売り上げが8738億円で、2023年の同時期と比べて6.9％増え、純利益は2336億円と19.8％増えました。台風の影響はあったものの、インバウンド需要に伴う外国人観光客の利用やビジネスでの鉄道利用客も増加したことなどから、東海道新幹線・在来線ともに堅調だったことなどが要