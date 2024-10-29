人気キャラクター「ちいかわ」と入浴剤の「バスクリン」コラボ第2弾がやってきた。今度の「バスクリン」はフレッシュないちごの香りが楽しめます♪「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開し