県が信州の魅力を発信する東京の情報発信拠点「銀座NAGANO」が10周年を迎え、この週末、リニューアルオープンしました。東京・銀座にある「銀座NAGANO」。10周年を迎え、記念イベントが開かれました。「銀座NAGANO」は2014年のオープン以来県の特産品などを販売し売り上げは10年間でおよそ22憶円。延べ730万人が訪れました。長野県 阿部守一知事「様々な長野県の物産を知っていただきたいと思いますし長野県では